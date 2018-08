"Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Alleinerziehenden:

"In ihrer Koalitionsvereinbarung beteuern Union und SPD, dass Familien und Kinder im Mittelpunkt ihrer Politik stünden. Doch bei der Umsetzung ist vieles nur kleines Karo. Ein bisschen mehr Kinderzuschlag hier, Verbesserungen beim Bildungs- und Teilhabepaket dort. Und dabei wird das bürokratische Gestrüpp immer größer. Not tut eine grundlegende Reform: die Einführung einer Kindergrundsicherung, die alle Vergünstigungen bündelt und mit steigenden Einkommen abgeschmolzen wird. Pläne dafür gibt es bei der Opposition und einschlägigen Lobby-Organisationen schon lange. Doch es fehlt am regierungspolitischen Willen, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen."/be/DP/he

