Am 29.07. hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Short-Trading-Chance bei Siemens hingewiesen. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Siemens AG: Wird es erneut zum starken Verkaufsimpuls kommen?" Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: "Nachdem der Kurs der Siemens AG Aktie Mitte Juni dieses Jahres den Preis 121 Euro erreichte, kam es zu einem deutlichen Verkaufsimpuls im Markt. Jene Marktteilnehmer drückten den Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...