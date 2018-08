Wenn Widersacher in Debatten nicht anders können, als Ihnen Hintergedanken zu unterstellen, wissen Sie: Mit Ihrer Position liegen Sie richtig. Doch Unterstellungen schmälern Ihre Überzeugungskraft. So halten Sie dagegen.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

Ich bin mir ziemlich sicher: Seit Menschen miteinander sprechen können, tricksen sie sich mit jener rhetorischen Finte aus, um die es in dieser Episode gehen soll. Und weil sie jeder beherrscht, werden die Täter bei nächster Gelegenheit selber zum Opfer. Es geht um die Unterstellung, der andere hege mit seinem Standpunkt eigentlich ganz andere Hintergedanken und spreche gar nicht offen aus, worum es ihm eigentlich geht. Bestimmt hat jeder von uns schon als Kind diese rhetorische Gemeinheit selber angewandt. Etwa bei der in jungen Jahren weltbewegenden Frage beim Sonntagsfrühstück:

"Warum darf sich Niko einen Hund zum Geburtstag wünschen und ich nicht?""Du darfst dir auch einen wünschen. Du bekommst aber keinen.""Aber Niko hat dann einen kleinen Hund bekommen.""Das können Nikos Eltern gerne so entscheiden. Wir haben das schon oft diskutiert. Wir kaufen uns keinen Hund. Du kennst die Gründe.""Ja, wahrscheinlich haben Nikos Eltern ihn einfach viel mehr lieb als ihr mich!" Und heulend ab ins Kinderzimmer. Rumms!

Papas Hundeallergie? Mamas Befürchtung, irgendwann bliebe das Gassigehen an ihr allein hängen? Alles egal. Denn endlich spricht sie einer aus, die verdeckte Agenda der Eltern: die geplante Demütigung des Kindes als Zeichen mangelnder Liebe. Dieses Argument ist ein scharfes Schwert. Nicht schlecht für einen Sechsjährigen.Die Unterstellung unsympathischer Beweggründe ist aber auch unter Erwachsenen gang und gäbe. Spannend wird es dann, wenn die Unterstellungen wirklich verfangen könnten:

- "Dir geht es in Wirklichkeit doch nicht um die Firma, sondern nur darum, deine Karriere voran zu bringen."

- "Du lädst uns doch nur zum Essen ein, damit noch vor deinem Urlaub der Kühlschrank leer wird."

- "Der diskutiert doch nur so lange, bis wir am Ende keine Lust mehr haben und gar nicht ins Kino gehen."

Bei Kinkerlitzchen lässt sich die Unterstellung schnell wegräumen: "Stimmt nicht, ich habe Lust auf Kino. Aber es kommt offenbar kein Film, der uns alle interessiert."

In Diskussionen von Tragweite vor Zuhörern können Unterstellungen allerdings schädlich für Sie sein - etwa für Ihre Beziehung oder Ihre Karriere. Nun kommt es darauf an, klug zu kontern.

Beispiel: Der Bevormundungs-Vorwurf

Stellen Sie sich sich selber als Politiker in einer Fernsehtalkshow vor (nur mal so, auch wenn Sie weder in die Politik, noch ins Fernsehen streben). Thema: Fettes Deutschland - was tun gegen die Volkskrankheit Übergewicht?

Sie sitzen da und sagen etwas wie: "Und deshalb fordere ich eine Steuer auf gezuckerte Getränke ab einem Zuckeranteil von sechs Prozent."

Ihr ...

