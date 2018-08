Afrikas Bevölkerung wird stark wachsen, viele junge Afrikaner wollen nach Europa. Nicht nur für die Migration, sondern auch für fruchtbare Handelsbeziehungen müssen Europa und Afrika gemeinsam dauerhafte Lösungen finden.

Seit Anfang Juli hat Österreich die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union (EU) inne. Noch bevor er sein Amt als Vorsitzender antrat, hat der österreichische Bundeskanzler Kurz vorgeschlagen, einen EU-Afrika-Gipfel einzuberufen. Dies ist zweifellos eine sehr kluge Idee, und dies aus mehreren Gründen.

- Im Vordergrund dieses Plans dürfte das Thema Migration stehen. Nach wie vor fliehen viele Menschen aus den Krisengebieten in Nordafrika und anderen Teilen des Kontinents. Sämtliche Asylkompromisse, europaweite und bilaterale Abkommen sind nur dann wirksam, wenn es gelingt, die Krisenherde dauerhaft zu befrieden.Für viele Afrikaner ist immer noch Europa das Ziel ihrer Wünsche; dort wollen viele junge Afrikaner leben und zu arbeiten; man darf nicht vergessen, dass in Afrika in der Zukunft Schätzungen zufolge jedes Jahr 20 Millionen zusätzlicher junger Menschen auf den Arbeitsmarkt strömen. Solange es nicht genug attraktive Arbeitsplätze in Afrika gibt, wird es Menschen geben, die nicht wegen anhaltender Gewalt, sondern wegen anhaltender Not fliehen. Man mag diese Gruppen unterschiedlich behandeln; den Druck auf Europa kann man damit nicht reduzieren. Es braucht hier dauerhafte Lösungen; diese kann man nicht allein in Europa beschließen (und gar durchsetzen).

- Migration spielt auch noch aus einem anderen Grund eine Rolle: Europa altert und sucht dringend junge produktive Arbeitskräfte. Auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen: Auch Rassisten altern, auch sie sind darauf angewiesen, dass irgendjemand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...