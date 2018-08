=== *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), München *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H, Zürich 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1H, Linz 08:00 DE/MAN SE, Ergebnis 1H, München *** 08:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q, Toyota City *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1H, Edinburgh 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H, Madrid *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 53,4 zuvor: 54,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 1. Veröff.: 55,3 zuvor: 55,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,5 *** 10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H, Ingolstadt *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 55,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 54,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,75 zuvor: 55,1 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +190.000 gg Vm zuvor: +213.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 4,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,19% gg Vm *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -46,60 Mrd USD zuvor: -43,05 Mrd USD *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,2 1. Veröff.: 56,2 zuvor: 56,5 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,1 Punkte - FR/Präsident Macron, Treffen mit Großbritanniens Premierministerin May, Fort Bregancon - EU/Ratingüberprüfung für Albanien (S&P), Deutschland (Fitch), EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Finnland (Fitch), Israel (S&P), Lettland (Moody's), Malta (Fitch), Tschechien (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2018 23:54 ET (03:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.