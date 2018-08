Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RYANAIR - Bei Ryanair eskaliert mitten in der Ferienzeit der Konflikt zwischen dem Unternehmen und seinem Flugpersonal. Der größten europäischen Billigfluggesellschaft drohen kurzfristig Pilotenstreiks in zumindest fünf europäischen Ländern. Zum Großkampftag könnte dabei der Freitag nächster Woche werden: Die irische Gewerkschaft Forsa kündigte für diesen Tag einen weiteren Ausstand des Cockpit-Personals an. Es ist der mittlerweile fünfte Streiktag der in Irland stationierten Ryanair-Piloten. Ihre Kollegen in Belgien und Schweden wollen ebenfalls am 10. August die Arbeit niederlegen. Außerdem könnten dann auch die Piloten in den Niederlanden streiken. (FAZ S. 21)

FIDELITY - Der Preiskampf um ohnehin schon kostengünstige Indexfonds geht in eine neue Runde. Fidelity Investments bietet jetzt als erster Vermögensverwalter für amerikanische Privatanleger zwei Fonds mit einer Gebühr von 0,00 Prozent an. Gleichzeitig kündigte das US-Unternehmen an, die Kosten für Indexfonds auf Aktien und Anleihen um durchschnittlich 35 Prozent zu reduzieren. Das kostet den Vermögensverwalter pro Jahr 47 Millionen Dollar. Gekauft werden können die kostenlosen Indexfonds nur über die hauseigene Brokerplattform von Fidelity. (Handelsblatt S. 26)

CREDIT SUISSE - Die Schweizer Großbank Credit Suisse verlagert wegen des Brexit Einheiten des Investment Banking und des Kapitalmarktgeschäfts an den Main und überträgt damit weitere Aufgaben an die deutsche Tochter, die Bilanzpositionen und vermutlich rund 50 Stellen hinzugewinnt. Nach einem Bericht der Financial Times habe ein Sprecher der Bank am Donnerstag bestätigt, dass Frankfurt Teil einer Lösung sein werde. (Börsen Zeitung S. 5)

WINTERSHALL - Wintershall gibt Iran-Pläne auf. Der größte deutsche Öl- und Gaskonzern beendet sein Iran-Kapitel, bevor es richtig begonnen hat. Die Tochtergesellschaft der BASF will die Pläne über gemeinsame Investitionen mit dem staatlichen iranischen Ölkonzern NIOC nicht weiterführen und kündigte am Donnerstag sogar an, die Unternehmensvertretung in Teheran ganz zu schließen. Der Konzern nannte die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das geopolitische Umfeld als Gründe, ohne die drohenden Sanktionen der Amerikaner beim Namen zu nennen. (FAZ S. 17)

WHATSAPP - Facebook versucht erstmals in größerem Rahmen, Whatsapp zu einer Einnahmequelle zu machen. Dabei gehe es zunächst vor allem um neue Instrumente, die es Unternehmen gegen eine Gebühr erlauben, mit Kunden zu kommunizieren. Außerdem sollen Unternehmen jetzt Anzeigen auf Facebook schalten können, die direkt mit Whatsapp verknüpft sind. (FAZ S. 22)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2018 00:29 ET (04:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.