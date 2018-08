The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0211944 GOLDMAN SACHS GRP 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0019832 GOLDMAN SACHS GRP 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB4M06 LB.HESS.THR.CARRARA05C/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4KJ4 HSH NORDBANK MZC 13 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8DH9 NORDLB IS.S.1786 BD01 BON EUR N