The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0426621717 BK MONTREAL 18-22 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RQC93 HESSEN SCHA.18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A194DC1 DAIMLER INTL FIN.18/21MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A194DD9 DAIMLER INTL FIN.18/24MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A194DE7 DAIMLER INTL FIN.18/27MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DAF44 WI BANK HESS IS.18/33 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4Q10 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UR9 LB.HESS.-THR. IHS 18/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4US7 LB.HESS.-THR. IHS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UT5 LB.HESS.-THR. IHS 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB25Q6 NORDLB FESTZINSANL.38/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB25R4 NORDLB GELDM.FRN 22/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US002824BL38 ABBOTT LABS 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US025816BW85 AMER. EXPRESS 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US025816BX68 AMER. EXPRESS 18/23 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US59156RBN70 METLIFE 15/45 BD02 BON USD N

CA XFRA US655844BY34 NORFOLK SOUTHERN 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US665859AT17 NORTHERN TRUST 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1863558810 CEB 18/21 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1863994981 HDLBGCEM.FIN.LU. 18/22 BD02 BON EUR N

CA U9V XFRA AU0000020281 TWENTY SEVEN CO. EQ00 EQU EUR N

CA 1LRB XFRA CA29446Y3041 EQUINOX GOLD CORP. NEW EQ00 EQU EUR N

CA ZEF XFRA DE000ZDWT018 ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY EQ00 EQU EUR Y

CA UOPN XFRA US46527C1009 IT TECH PACK.NEW DL-,001 EQ00 EQU EUR N