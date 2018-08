FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2EV XFRA PR30040P1032 EVERTEC INC. 0.043 EUR

0N5 XFRA US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERS 0.460 EUR

O3T XFRA US6740012017 OAKTREE CAPITAL GRP CL.A 0.473 EUR

77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.172 EUR

7SG XFRA US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP UTS 0.574 EUR

03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.456 EUR

49M XFRA US8226341019 SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.314 EUR

KR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. CORP. O.N. 0.146 EUR

M0X XFRA US55336V1008 MPLX L.P. UTS 0.540 EUR

7MGC XFRA SG2F55990442 MAPLETREE N.ASIA COMM.T. 0.007 EUR

8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.041 EUR

KPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.040 EUR

TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.559 EUR

5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.108 EUR

XFRA DE000HSH5XQ9 HSH NORDBANK MZC 3 16/20 0.000 %

PVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.060 EUR

0PX XFRA PHY689911352 PHILEX MNG. CORP. PP 1 0.001 EUR

D9N XFRA CH0011003594 GAVAZZI -C.- INH. B SF 15 10.391 EUR

2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.488 EUR

SUN XFRA US29278N1037 ENERGY TRANSFER PARTNERS 0.486 EUR