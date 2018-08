FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3MD XFRA US02752P1003 AMERN MIDSTREAM PTN. UTS 0.089 EUR

XFRA DE000HSH6JM5 HSH NORDBANK MZC 2 17/20 0.000 %

1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.376 EUR

WB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.344 EUR

WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.284 EUR

VO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.542 EUR

CVLB XFRA US91912E1055 VALE S.A. ADR 1 0.040 EUR

PXR XFRA US74005P1049 PRAXAIR INC. DL-,01 0.710 EUR

98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.228 EUR

ONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.710 EUR

NFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.688 EUR

NB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01 0.095 EUR

MWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.361 EUR

MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.125 EUR

IDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.508 EUR

HC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1 0.318 EUR

48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRNSFR EQUITY L.P. 0.262 EUR

FUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.138 EUR

TRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC. DL -,01 0.387 EUR

C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.482 EUR

CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.344 EUR

CM2 XFRA US1280302027 CAL-MAINE FOODS DL-,01 0.302 EUR

FL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.645 EUR

A4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.774 EUR

W4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP 0.533 EUR

A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST 0.009 EUR

NEQ XFRA FR0000120560 NEOPOST S.A. INH. EO 1 0.900 EUR

CVLC XFRA BRVALEACNOR0 VALE S.A. 0.340 EUR

LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 0.379 EUR

CVX XFRA US12663P1075 CVR REFINING LP UTS 0.568 EUR

0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. 0.370 EUR

BGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.258 EUR

WT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.161 EUR

SFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.181 EUR

I3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.120 EUR