FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.08.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.08.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
EE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLC
FNWA XFRA GB00BYZN9041 FUTURE PLC LS-,15
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.08.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
EE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLC
FNWA XFRA GB00BYZN9041 FUTURE PLC LS-,15