Mit der Übernahme des IT-Anbieters INMAC WSTORE inFrankreich (420 Mio. € Umsatz) plant BECHTLE 5 Mrd. €Gesamtumsatz in zwei bis drei Jahren. Die Finanzierungdürfte wohl keine Probleme bereiten, aber die Integration von IT-Firmen in einen Konzernverbund ist stets sehr anspruchsvoll. Ein Marktwert von 3,1 Mrd. € bei einem KGV um 20 lässt nur eine schrittweise Weiterentwicklung derBewertung zu, keine sprunghafte, dafür aber mit einer sehr empfindlichen Markttechnik. Technische Korrekturen bis 20/25 % sind dann der neue Kaufgrund. Anders geht es nicht. Schon eine geringe Gewinnwarnung oder auch das Negativurteil einer maßgeblichen Bank reichen dafür aus. Kaufbasis rd. 55/60 € erscheint akzeptabel und ein späteres Kursziel von 90 € lässt sich zumindest per 2020 rechnen.Das aber wären rd. 50 %.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 31 vom 4.8.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info