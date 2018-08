Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Ausverkaufsstimmung an den Börsen in Ostasien vom Vortag folgt am Freitag eine Stabilisierung auf den ermäßigten Niveaus. Unterstützend wirken dabei günstige Vorgaben der Wall Street, wo insbesondere Technologieaktien deutlich zulegten. Die Marktteilnehmer konzentrierten sich wieder mehr auf die insgesamt gut ausfallenden Unternehmensergebnisse, heißt es. Das Thema Handelsstreit schwelt als Belastungsfaktor im Hintergrund aber weiter.

Wie üblich für etwas Zurückhaltung sorgt, dass im späteren Tagesverlauf der US-Arbeitsmarktbericht ansteht. Allerdings dürfte er nicht allzuviel neue Erkenntnisse über das weitere Vorgehen der US-Notenbank bringen, nachdem diese gerade erst von einer starken Wirtschaft gesprochen und ihren Zinserhöhungspfad bestätigt hat. Der Markt rechnet im laufenden Jahr mit noch zwei Zinserhöhungen in den USA.

Den stärksten Kursausschlag zeigt der Kospi in Seoul, der um 0,6 Prozent anzieht. Der Nikkei-Index in Tokio liegt bei 22.522 Punkten. Vom Yen kommen diesmal keine Impulse, mit 111,68 je Dollar liegt er auf dem Vortagesniveau. An den anderen Börsen fallen die Bewegungen minimal aus, auch in Schanghai und Hongkong. Der im Vergleich zum Juni gesunkene Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors lastet nicht auf den Kursen. Der von Caixin ermittelte Index bestätigt lediglich die bereits bekannten jüngsten leichten Schwächesignale aus der chinesischen Wirtschaft.

Toyota-Aktie nach Geschäftszahlen auf Richtungsuche

Zu den Gewinnern gehören in Tokio Aktien von Technologieunternehmen nach gut ausgefallenen Quartalsberichten im früheren Wochenverlauf. Der Kurs des Chipherstellers Rohm zieht um 1,4 Prozent an, Sony gewinnen 0,1 und Panasonic 2,3 Prozent. Nintendo legen um weitere 0,5 Prozent zu.

Bei Aktien aus dem Stahl- und aus dem Reedereisektor wirken dagegen die Sorgen vor negativen Folgen des Handelsstreits der USA mit China weiter, ebenso bei Baumschinenherstellern. Kobe Steel verlieren 1,5 Prozent, Komatsu, Mitsubishi Heavy und Kawasaki Heavy in ähnlicher Größenordnung. Nach einem enttäuschenden Geschäftsbericht geht es für den Traktorbauer Kubota um über 8 Prozent abwärts.

Toyota reagieren volatil auf die Bekanntgabe der Geschäftszahlen während des Handels. Aktuell liegt die Aktie 0,4 Prozent im Plus. Toyota erzielte im ersten Quartal einen Nettogewinn von umgerechnet knapp über 5 Milliarden Euro.

In Hongkong steht der Autowert Brilliance unter Druck. Sein Kurs verliert über 3 Prozent, nachdem am Vortag der Aktienkurs des Partners BMW nach dessen Geschäftsausweis etwas unter Druck geraten war. Stützend für den Markt in Hongkong wirkt derweil das Plus des Technologiesxchwergewichts Tencent von 1,5 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.234,80 -0,10% +2,80% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.521,82 +0,04% -1,07% 08:00 Kospi (Seoul) 2.283,90 +0,60% -7,44% 08:00 Schanghai-Comp. 2.770,14 +0,08% -16,26% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.679,56 -0,13% -4,08% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.279,57 -0,21% -2,81% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.778,40 +0,02% -1,48% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:58 % YTD EUR/USD 1,1592 +0,0% 1,1586 1,1634 -3,5% EUR/JPY 129,48 +0,1% 129,36 129,86 -4,3% EUR/GBP 0,8904 +0,0% 0,8900 0,8891 +0,2% GBP/USD 1,3019 -0,0% 1,3019 1,3085 -3,7% USD/JPY 111,70 +0,1% 111,64 111,62 -0,8% USD/KRW 1128,13 -0,1% 1129,30 1127,46 +5,7% USD/CNY 6,8707 +0,4% 6,8428 6,8260 +5,6% USD/CNH 6,8889 +0,1% 6,8821 6,8383 +5,8% USD/HKD 7,8494 -0,0% 7,8496 7,8493 +0,5% AUD/USD 0,7371 +0,1% 0,7365 0,7377 -5,7% NZD/USD 0,6732 -0,2% 0,6743 0,6768 -5,2% Bitcoin BTC/USD 7.333,02 -3,0% 7.560,06 7.688,36 -46,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,01 68,96 +0,1% 0,05 +16,8% Brent/ICE 73,37 73,45 -0,1% -0,08 +14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.207,36 1.207,90 -0,0% -0,55 -7,3% Silber (Spot) 15,30 15,32 -0,1% -0,01 -9,6% Platin (Spot) 824,55 824,00 +0,1% +0,55 -11,3% Kupfer-Future 0,00 2,73 0% 0 -18,2%

