Medienmitteilung

Eckdaten zum 1. Halbjahr 2018:

Deutliche Umsatzzunahme und überproportionale Steigerung der Profitabilität

Altstätten, 3. August 2018 - COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien, steigerte die Nettoerlöse im ersten Halbjahr 2018 um 9,7% und erhöhte die Profitabilität auf Stufe Betriebserfolg um 17,8%. Der Reingewinn der COLTENE Gruppe stieg um 14,8%.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2018 nahmen die Nettoerlöse der COLTENE Gruppe in der Berichtswährung Schweizer Franken markant um 9,7% auf CHF 85,6 Mio. (2017 H1: CHF 78,0 Mio.) zu. Das organische Wachstum in Lokalwährungen betrug 4,2%, was deutlich über dem Marktschnitt von 2-3% lag. Akquisitions- und positive Währungseffekte trugen CHF 4,3 Mio. oder 5,5% zum Gesamtwachstum bei.

Die Profitabilität im ersten Halbjahr 2018 entwickelte sich überproportional zur Umsatzsteigerung. Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug im ersten Halbjahr 2018 CHF 11,3 Mio. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der Vorjahresperiode von 17,8% (2017 H1: CHF 9,6 Mio.). Die EBIT-Marge erreichte im traditionell schwächeren ersten Semester 13,2% (2017 H1: 12,3%). Der Reingewinn nahm um 14,8% auf CHF 6,9 Mio. zu (2017 H1: CHF 6,0 Mio.).

Das überprüfte und definitive Halbjahresergebnis 2018 wird COLTENE am 24. August 2018 veröffentlichen. Gleichzeitig erfolgt ein Update zur geplanten Akquisition der SciCan und MicroMega Gruppe zum ersten Halbjahr 2018.

*****

Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte unter www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/investoren-medien/investoren-newsletter/) ein.

Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, Corporate Communications/Investor Relations,

Telefon +41 71 757 54 37, Mobile +41 79 346 23 02, E-mail gerhard.mahrle@coltene.com

Finanzkalender

Veröffentlichung Halbjahresbericht 2018

Medien- und Analystenkonferenz zum 1. Halbjahr 2018 24. August 2018 Investora Zürich 27. September 2018 Medienmitteilung zum Closing der Akquisition von SciCan und MicroMega Viertes Quartal 2018 Jahresergebnis 2018 7. März 2019 Generalversammlung 2019 3. April 2019

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abformung und Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der Schweiz über modernste Produktionsstätten sowie über eigene Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nordamerika, China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/).

This press release and oral statements or other written statements made, or to be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.