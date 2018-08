Schraubenspindelpumpen mit zwei Spindeln kennen vor allem Anwender in der Marineindustrie: Dort werden sie zum Transfer von Flüssigkeiten - häufig Brennstoffen - eingesetzt und zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aus, da sie sowohl zähe als auch dünnflüssige Medien fördern können. Nachdem eine Vertriebskooperation mit einem anderen Hersteller beendet wurde, lag es für den österreichischen Schraubenspindelpumpen-Spezialisten Kral nahe, das Programm an dreispindligen Pumpen um eine eigene zweispindlige Variante zu ergänzen.

Heraus gekommen ist dabei die Baureihe Z, die auf der Achema 2018 in Frankfurt vorgestellt wurde. "Weil die Schraubenspindelpumpe eine Verdrängerpumpe ist, lassen sich mit ihr Volumenströme optimal regeln", erklärt Matthias Kaufmann, Leiter der Geschäftseinheit Pumpen bei Kral, ein wesentliches Merkmal der Pumpenbauart: "Dort, wo man für Medien mit wechselnden Viskositäten mehrere Kreiselpumpen einsetzen müsste, genügt in der Regel eine Schraubenspindelpumpe." Dazu kommt die prinzipbedingt hohe Toleranz gegenüber Gasanteilen in der zu fördernden Flüssigkeit: "Unsere Schraubenspindelpumpe kann einige Zeit trocken laufen, ohne Schaden zu nehmen", erklärt Kaufmann.

Selbstansaugend, auch bei leerer Saugleitung

Das Prinzip der Verdrängerpumpe ist vergleichsweise einfach: Das zu fördernde Medium wird durch den Saugstutzen angesaugt und den beiden Schraubenpaaren kontinuierlich in zwei Teilströmen zugeführt. Das Zuführen von beiden Seiten ...

