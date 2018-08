Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,16 Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1595 US-Dollar und damit kaum mehr als am späten Vorabend. Im asiatischen Handel war der Euro auf ein Zweiwochentief von 1,1581 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,1617 Dollar festgesetzt.

Am Freitag stehen sowohl in Europa als auch in den USA wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Diesseits des Atlantiks wird mit dem Einkaufsmanagerindex eine Umfrage unter Dienstleistern veröffentlicht. In den Vereinigten Staaten gibt die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht bekannt. Der Jobmarkt dürfte sich erneut in sehr guter Verfassung präsentierten, erwarten Fachleute./bgf/fba

