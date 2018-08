Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Allianz hat für das zweite Quartal solide Zahlen vorgelegt. Den gewohnt konservativen Ausblick für das laufende Jahr bestätigte der DAX-Konzern.

Europas größter Versicherer erzielte in den Monaten April bis Juni einen operativen Gewinn von 3 Milliarden Euro, 2,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens 2,91 Milliarden prognostiziert.

Einem etwas höheren Gewinn im Schaden-Unfall-Geschäft stand ein rückläufiges Ergebnis im Segment Leben-Krankenversicherung gegenüber. In der Vermögensverwaltung stieg das Ergebnis deutlich, allerdings musste das Segment, das auch die US-Fondstochter Pimco umfasst, Nettomittelabflüsse verkraften.

Die Schaden-Kosten-Quote in der Sachversicherung verschlechterte sich leicht auf 94,1 von 93,7 Prozent. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeitet eine Versicherung. Die Allianz strebt eine Quote von 94 Prozent an.

Unter dem Strich sank das Ergebnis um 5,2 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro. Der Verkauf von Versicherungsgeschäften in Taiwan belastete den Gewinn. Dieser Effekt konnte nur teilweise durch niedrigere Ertragssteuern ausgeglichen werden.

Im laufenden Jahr rechnet die Allianz weiterhin mit einem operativen Ergebnis auf Vorjahreswert von 11,1 Milliarden Euro, wobei eine Abweichung von 500 Millionen Euro nach oben oder unten möglich ist. Nach dem ersten Halbjahr hat der Konzern bereits 5,8 Milliarden erreicht.

