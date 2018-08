Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 59 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Essenslieferdienste dürften ihr Marktanteilswachstum gegenüber Restaurants noch beschleunigen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Delivery Hero sei weit besser positioniert als der Rivale Just Eat, um von diesem Trend zu profitieren./edh/das

Datum der Analyse: 03.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2E4K43

AXC0059 2018-08-03/07:53