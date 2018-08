Das Neugeschäft wuchs wie erwartet um 0,7 % zum Vormonat. Das ist das zweite Plus in Folge nach einer Zunahme von 0,4 % im Mai. Die Nachfrage stieg nach einer ganzen Reihe von Produkten, von Computern bis hin zu Haushaltsgeräten. Die US-Industrie geht allerdings mit weniger Schwung ins zweite Halbjahr. Der Einkaufsmanagerindex fiel im Juli um 2,1 auf 58,1 Punkte, wie aus einer Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info