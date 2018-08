Nach einem schlechten Donnerstag erwarten Dax-Anleger einen versöhnlichen Wochenschluss. Allianz-Konzern überrascht die Analysten.

Bilanzsaison setzt sich fort.Allianz legt gute Zahlen vor.Konjunkturdaten aus er Euro-Zone stehen im Fokus.

Die aktuelle Woche ist eine der weniger guten für den deutschen Aktienindex. Allein am Donnerstag verlor der Dax rund 1,5 Prozent an Wert. An diesem Freitag nun könnte sich das Börsenbarometer freundlicher zeigen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der Dax am frühen Freitagmorgen bei rund 12.590 Punkten im Plus. Zum Handelsschluss am Donnerstag standen 12.546 Punkte auf der Frankfurter Dax-Tafel, 190 Punkte weniger als am Abend zuvor.

An der Wall Street hatten die US-Indizes uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte beendete den Handel bei 25.326 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,5 Prozent auf 2.827 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 7.802 Punkte.In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,1 Prozent auf 22.533 Zähler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...