Der US-Arbeitsmarkt zeigt weiter Stärke. Die Handelskonflikte hätten die US-Wirtschaft bisher kaum getroffen, urteilen die Commerzbank-Ökonomen. "Auf mittlere Sicht dürfte der zunehmende Protektionismus allerdings die Wirtschaft belasten. So zeigen die regionalen Umfragen, dass die Unternehmen auf Sicht von sechs Monaten weniger bereit sind zu investieren." Bislang ließen sich am Arbeitsmarkt aber kaum Bremsspuren ausmachen. Mitte Juli waren die wöchentlichen Erstanträge auf den tiefsten Stand seit 1969 gefallen. Bei der Arbeitslosenquote könnte es einen Rückgang auf 3,9 Prozent geben, nachdem sie zuletzt leicht gestiegen war, weil sich mehr Menschen auf Jobsuche begeben hatten, kalkulieren die Commerzbank-Ökonomen. In den vergangenen zwölf Monaten betrug der durchschnittliche monatliche Stellenaufbau knapp 200.000 Personen und mit solch einem Zuwachs rechnen die Deka-Bank-Volkswirte auch im Juli. "Spannend bleibt insbesondere aus geldpolitischer Sicht die Lohndynamik." Die bis dato vorliegenden Frühindikatoren deuteten eine stabile Jahresveränderungsrate an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H

07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/MAN SE, Ergebnis 1H

08:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1H

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H

Im Laufe des Tages

- DE/Audi AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 53,4 zuvor: 54,3 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 1. Veröff.: 55,3 zuvor: 55,9 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,5 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 55,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 54,9 11:00 Einzelhandelsumsatz Juni Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,75 zuvor: 55,1 -US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +190.000 gg Vm zuvor: +213.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 4,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,19% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -46,60 Mrd USD zuvor: -43,05 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,2 1. Veröff.: 56,2 zuvor: 56,5 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,1 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.828,10 -0,01 Nikkei-225 22.507,27 -0,02 Schanghai-Composite 2.770,14 0,08 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.546,33 -1,50 DAX-Future 12.600,00 -0,96 XDAX 12.609,57 -0,94 MDAX 26.734,16 -0,61 TecDAX 2.885,13 -0,49 EuroStoxx50 3.469,21 -1,14 Stoxx50 3.117,89 -1,00 Dow-Jones 25.326,16 -0,03 S&P-500-Index 2.827,22 0,49 Nasdaq-Comp. 7.802,69 1,24 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,40 +37

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,58 0,04 Deutschland 10 Jahre 0,46 0,46 0,03 USA 2 Jahre 2,67 2,66 0,77 USA 10 Jahre 2,99 2,99 0,58 Japan 2 Jahre -0,11 -0,11 0,03 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem festeren Start in den Freitag rechnen Händler an Europas Aktienbörsen. Die Vorlagen aus den USA seien einhellig gut. Bei den Technologiewerten legten Apple weitere 3 Prozent zu und zogen diesmal auch die anderen Titel der Branche mit nach oben. Selbst Facebook legten 2,8 Prozent zu und zeigten damit den ersten kräftigen Erholungstag seit ihrem 20-Prozent-Absturz. Der marktbreite S&P-500-Index drehte darauf an der wichtigen 2.800er-Marke nach oben, was auch den DAX an der 12.500er-Unterstützung nach oben zog. Der DAX dürfte rund 50 Punkte höher starten um 12.600, Händler sehen danach noch bis zu den Widerständen um 12.700 Punkte Erholungspotenzial. Viel hängt dabei aber von den US-Arbeitsmarktdaten für Juli ab. Denn sollten sie noch stärker ausfallen als ohnehin erwartet, könnte schnell die Diskussion über noch mehr notwendige Zinserhöhungen in den USA aufkommen. Diese Debatte übt seit über zwei Wochen Druck vor allem auf die langlaufenden Rentenmärkte aus, die in Europa zusätzlich von Sorgen über Italiens politische Zukunft belastet werden. Erwartet wird bei den Payrolls ein Plus von 190.000 neuen Stellen, die Arbeitslosenquote wird bei 3,9 nach zuvor 4,0 Prozent prognostiziert. Dazu wird auch noch die US-Handelsbilanz und der wichtige ISM-Index für den Dienstleistlungsbereich veröffentlicht. Und es stehen noch viele Zahlen an, vor allem für Europas Finanzwerte: Unter anderem von Allianz, Swiss Re, Royal Bank of Scotland, Natixis, Euronext, Credit Agricole und William Hill.

RÜCKBLICK: Schwach - Hintergrund der Aktienschwäche war der wieder an Schärfe gewinnende Handelsstreit zwischen den USA und China. Das Weiße Hause drohte, Zölle von 25 Prozent auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar in Erwägung zu ziehen statt bislang 10 Prozent. LSE stiegen nach Zahlenausweis um 3,2 Prozent. Die Börse in London war im ersten Halbjahr in allen Bereichen gewachsen und hatte den Gewinn um 30 Prozent gesteigert. Countrywide brachen nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 62,8 Prozent ein. Die UBS sprach mit Blick auf den Quartalsbericht von Intesa Sanpaolo von durchwachsenen Geschäftszahlen. Intesa gaben 3,9 Prozent nach, für Societe Generale ging es nach Zahlenausweis um 2,3 Prozent nach unten. Sehr gut kamen die Geschäftszahlen von Andritz an. Die Aktien gewannen 4,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Der Gegenwind von der Währungsseite belastete den Umsatz von Siemens im vergangenen Geschäftsquartal. Auch eine Verbesserung der Industriemarge konnte den Kurs nicht stützen, er fiel um 4,7 Prozent. Damit führten Siemens-Aktien die Verliererliste im DAX an. Auch BMW konnte beim Gewinn nicht an den guten Vorjahreszeitraum anknüpfen. Zudem enttäuschte die Margenentwicklung. Der Kurs fiel um 0,4 Prozent. VW gaben mit 2,2 Prozent und Daimler mit 1,4 Prozent noch sehr viel stärker nach. Der Handelsstreit belastete. Fresenius stiegen dank einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 2,3 Prozent. Für Conti ging es trotz ordentlicher Geschäftszahlen 1,8 Prozent nach unten. Bryan Garnier konnte auf dem aktuellen Bewertungsniveau nur wenig Kurspotenzial identifizieren. Gegen den Trend ging es für Infineon 1,1 Prozent nach oben. Die Aktie wurde gestützt von der Zusammenarbeit mit Alibaba im Cloud-Geschäft. Den Kurssprung von 9,7 Prozent bei Metro führten Händler auf die offensichtliche Trendwende im Russland-Geschäft zurück. Für Prosiebensat1 ging es nach Zahlenvorlage um 1,7 Prozent nach unten. Hugo Boss gaben 2,8 Prozent nach, Delivery Hero 1,7 Prozent. Bei Boss enttäuschte die Entwicklung des freien Cashflows, Delivery Hero veröffentlichte eine Gewinnwarnung.

XETRA-NACHBÖRSE

Nachdem gute Unternehmenszahlen die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts an der Wall Street gemildert hatten, erholten sich am Abend auch die deutschen Aktien etwas von den heftigen Verlusten. Doch während die Apple-Aktie in den USA erneut von den guten Geschäftszahlen des Konzerns profitierte und sein Börsenwert erstmals auf 1 Billion Dollar stieg, bekam der deutsche Zulieferer Dialog Semiconductor nichts von dem Glanz ab: Die Dialog-Aktie zeigte sich im nachbörslichen Handel kaum verändert. Die Allianz-Aktie tendierte am Vorabend der Bekanntgabe von Zweitquartalszahlen 1,2 Prozent fester. Gerry Weber reagierten nach Aussage eines Händlers derweil nicht auf die Nachricht vom Rücktritt des Finanzvorstands, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgibt.

USA / WALL STREET

Der Handelsstreit zwischen den USA und China dämpfte am Donnerstag nur anfangs die Kauflaune an den US-Börsen. Schon bald milderten überzeugende Unternehmenszahlen die Sorgen der Anleger. Großen Anteil an der Erholung hatte auch die Apple-Aktie, die den zweiten Tag in Folge kräftig zulegte und 2,9 Prozent gewann. Als erstes börsennotiertes US-Unternehmen kommt Apple auf eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar. Tesla (+16,2 Prozent) rutschte im zweiten Quartal zwar tiefer in die Verlustzone, verbrannte aber weniger Geld als befürchtet. Auch der Umsatz war einen Tick besser als erwartet. T-Mobile US (+4,8 Prozent) hob bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose sowohl für das Kundenwachstum als auch für das bereinigte EBITDA an. Dowdupont büßten trotz guter Zahlen 2,2 Prozent ein. Allerdings sieht sich das Unternehmen als möglichen Leidtragenden der US-Handelspolitik. Bei Fitbit (-7,9 Prozent) enttäuschte der Ausblick, während die Zweitquartalsergebnis die Erwartungen geschlagen hatten. Zynga verteuerten sich um 5,5 Prozent, gestützt von einem unerwartet guten Geschäftsbericht. Im Sog des schwachen Rohstoffsektors verloren U.S. Steel 10,3 Prozent, trotz übertroffener Erwartungen. Der Generikahersteller Teva (-9,5 Prozent) schockte mit einem drastischen Erlöseinbruch. Blue Apron (-24,4 Prozent) hatte bei deutlich gesunkenen Umsätzen den Verlust ausgeweitet. Sehr gut verlief das Börsendebüt von Sonos. Der erste Kurs wurde mit 16 Dollar festgestellt. Zum Handelsschluss notierten die Titel bei 19,91 Dollar - fast 33 Prozent über dem Ausgabekurs.

Die gestiegene Verunsicherung durch den Handelskonflikt stützte den US-Rentenmarkt, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 2,98 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.29 Uhr EUR/USD 1,1591 +0,0% 1,1586 1,1616 EUR/JPY 129,47 +0,1% 129,36 129,43 EUR/CHF 1,1539 +0,0% 1,1535 1,1548 EUR/GBR 0,8903 +0,0% 0,8900 0,8913 USD/JPY 111,69 +0,0% 111,64 111,44 GBP/USD 1,3020 +0,0% 1,3019 1,3031 Bitcoin BTC/USD 7.343,09 -2,9% 7.560,06 7.568,38

Am Morgen verharrt der Euro unter 1,16 Dollar, nachdem er diese Marke am Vorabend unterschritten hatte. Mit Blick auf die divergierende Geldpolitik in den USA und der Eurozone zeigt die Gemeinschaftswährung weiter Schwäche, verbleibt aber vorläufig in ihrer Spanne zwischen 1,15 und 1,18 Dollar.

Am Donnerstag stieg das britische Pfund nach der Zinserhöhung der Bank of England (BoE) zunächst, fiel aber zurück, nachdem Notenbankgouverneur Mark Carney während der Pressekonferenz Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gedämpft hatte, indem er andeutete, dass der Brexit Einfluss auf die zukünftige Geldpolitik der BoE haben werde. Unter Umständen könnten die Zinsen auf dem aktuellen Niveau verharren oder sogar gesenkt werden, antwortete Carney auf Fragen nach dem geldpolitischen Kurs der BoE, sollte Großbritannien im März kommenden Jahres ohne ein neues Handelsabkommen abrupt aus der EU ausscheiden.

Der ICE-Dollarindex stieg derweil 0,4 Prozent - getragen von der bekräftigten Zinserhöhungspolitik der US-Notenbank. Der Euro fiel auf etwa 1,1590 Dollar nach Wechselkursen um 1,1661 am Vorabend.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,05 70,46 +0,1% 0,09 +16,9% Brent/ICE 73,43 73,45 -0,0% -0,02 +14,4%

Trotz des festeren Dollar und der Furcht vor dem Handelskonflikt, der die Nachfrage nach Erdöl beschneiden könnte, erholten sich die Ölpreise von ihren jüngsten Verlusten. Sie profitierten davon, dass die Vorräte im zentralen US-Öllager in Cushing etwas abgenommen haben. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 68,96 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 1,5 Prozent auf 73,45 Dollar. Zuvor waren die Preise auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gefallen, nachdem das US-Energieministerium am Mittwoch überraschend einen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hatte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.207,71 1.207,90 -0,0% -0,19 -7,3% Silber (Spot) 15,30 15,32 -0,1% -0,02 -9,7% Platin (Spot) 825,00 824,00 +0,1% +1,00 -11,2% Kupfer-Future 2,73 2,73 0% 0 -18,2%

Die Mischung aus festerem Dollar, dem bestätigten Zinserhöhungskurs der US-Notenbank und der Erholung an den Aktienmärkten drückte den Goldpreis auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Die Feinunze verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 1.209 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

AGRARPOLITIK EU

Angesichts von Hitze und Trockenheit hat die EU-Kommission den Landwirten Erleichterungen in Aussicht gestellt. Nach Gesprächen mit Ministern betroffener Mitgliedstaaten sei die Kommission etwa bereit, den Landwirten höhere Vorauszahlungen zu gewähren, sagte Landwirtschaftskommissar Phil Hogan. Brüssel will den Bauern erlauben, Brachflächen für den Futteranbau zu nutzen. Von den Direktzahlungen der EU sollen die Landwirte darüber hinaus 70 Prozent bereits Mitte Oktober erhalten statt erst im Dezember. Hogan versprach, auch 85 Prozent der Zahlungen für ländliche Entwicklung bereits im Oktober zu gewähren.

POLITIK USA

Russland mischt sich nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste in "umfassender" Weise auch in die bevorstehenden US-Kongresswahlen ein. Im Vorfeld der Wahlen im November gebe es eine russische Kampagne im Internet, um die USA "zu schwächen und spalten", sagte der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats. Das Onlinenetzwerk Facebook hatte am Dienstag mitgeteilt, wegen eines koordinierten Versuchs zur verdeckten Wahlbeeinflussung 32 Nutzerkonten geschlossen zu haben.

UMWELTPOLITIK USA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump steuert auf eine deutliche Lockerung der Umweltauflagen für Autos zu. Die Umweltbehörde EPA und die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA veröffentlichten Pläne, wonach die unter dem früheren Präsidenten Obama eingeführten Standards für Spritverbrauch und Emissionen deutlich zurückgeschraubt worden sollen. Die von der Vorgängerregierung festgelegten Standards machten die Fahrzeuge zu teuer und hielten viele Verbraucher folglich vom Kauf dieser Modelle ab.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,8 (Juni: 53,9) Punkte.

BREITBANDVERSORGUNG DEUTSCHLAND

Das Bundesverkehrsministerium will die Mehrfachverlegung von Glasfaserkabeln beim Ausbau der Breitbandversorgung künftig unterbinden. Durch ein entsprechendes Gesetz sollten "potentielle Investitionshemmnisse durch eine Doppelverlegung von Glasfaserkabeln künftig verhindert werden", teilte das Ministerium mit. Ein Entwurf befinde sich derzeit in der Ressortabstimmung zwischen den beteiligten Ministerien.

ALLIANZ

hat im zweiten Quartal diese Zahlen ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Operatives Ergebnis Gesamt: 2.997 +2% 2.907 -1% 2.928 Operatives Ergebnis P/C*: 1.455 +1% 1.454 +1% 1.446 Operatives Ergebnis Life&Health: 1.075 -5% 1.092 -3% 1.128 Operatives Ergebnis Asset Management: 652 +12% 596 +2% 584 Ergebnis vor Steuern 2.684 -7% 2.618 -9% 2.886 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.891 -5% 1.798 -10% 1.994 Ergebnis je Aktie 4,41 -1% 4,29 -4% 4,45 Combined Ratio P/C*: 94,1 -- 93,4 -- 93,7 -*P/C = Property-Casualty (Schaden- und Unfallversicherung)

GERRY WEBER

Finanzvorstand Jörg Stüber tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Seine Aufgaben werden bis zur Neubesetzung des Finanzressorts vom Vorstandsvorsitzenden Ralf Weber übernommen. Stüber werde zeitnah aus dem Vorstand ausscheiden und dann seine vor der Berufung in den Vorstand ausgeübte Funktion als Direktor Finanzen wahrnehmen.

SWISS RE

Eine veränderte Bilanzierung nach dem US-Standard US-GAAP hat Swiss Re einen Gewinneinbruch beschert. Netto verdienten die Züricher im ersten Halbjahr nur noch 1 Milliarde US-Dollar, nach 1,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die geänderte Rechnungslegung bei der Bewertung von Kapitalbeteiligungen wirkte sich mit 265 Millionen Dollar negativ auf das Ergebnis vor Steuern aus. Ohne diesen Effekt hätte der Nettogewinn auf Vorjahreshöhe gelegen, wie Swiss Re mitteilte. Die gebuchten Bruttoprämien stiegen im ersten Halbjahr 2018 um 8 Prozent auf 19,6 Milliarden Dollar dank Wachstum im Kranken- und Lebengeschäft sowie maßgeschneiderter Transaktionen.

EVN

ist für das Geschäftsjahr 2017/18 etwas zuversichtlicher. Der Versorger rechnet in den zwölf Monaten per Ende September mit einem Konzernergebnis auf einem zum Vorjahr vergleichbaren Niveau. Bisher hatte das Unternehmen ein normalisiertes Konzernergebnis im Schnitt der Geschäftsjahre 2015/16 und 2016/17 angepeilt. Vergangenes Jahr lag der Gewinn bei 251 Millionen, im Jahr davor bei 156 Millionen Euro.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG)

hat im zweiten Quartal nur noch einen Nettogewinn von 937 Millionen US-Dollar erzielt, ein Rückgang um 17 Prozent. Es hätten Restrukturierungskosten von 200 Millionen Dollar vor Steuern belastet, teilte das Unternehmen mit. Doch auch die Einnahmen im Investmentgeschäft seien gesunken.

MICROSOFT

Im Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen hat Microsoft seinen Rückstand auf Marktführer Amazon verkürzt. Der Softwarekonzern habe seinen Marktanteil im Geschäft mit Cloud-Infrastrukturdiensten im vergangenen Jahr fast verdoppelt, wie das Marktforschungsunternehmen Gartner berichtet

