Die US-Bank JPMorgan hat HelloFresh von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 19 Euro angehoben. Der Kochboxenanbieter werde in dem schnell wachsenden Markt weiterhin eine führende Rolle einnehmen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Wegen des Wettbewerbsdrucks müsse aber viel Geld in die Werbung gesteckt werden. Dennoch dürfte HelloFresh - ungeachtet der wachsenden Konkurrenz etwa durch Supermärkte oder Amazon - auf Ebitda-Ebene bis Ende 2018 profitabel werden und im Zeitraum 2017 bis 2021 jährlich um durchschnittlich 26 Prozent wachsen./mis/edh Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-08-03/08:02

ISIN: DE000A161408