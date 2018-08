Derzeit befindet sich die Welt in einem rasanten Umbruch. Generell ist die reiche Schweiz gut dafür aufgestellt, so gehört sie im internationalen Vergleich bei den Innovationen zur Spitzengruppe der Länder. Auch die wirtschaftlichen Daten sind positiv: So bewegt sich etwa die Inflations- und Arbeitslosenquote auf einem niedrigen Niveau. Die Verschuldungsquote ist, weltweit gesehen, mit nur rund 33 Prozent des BIP extrem niedrig (Deutschland: 66 Prozent, Italien: 132 Prozent), das Wirtschaftswachstum könnte jedoch besser sein. Dieser Bericht wurde im Juni 2018 geschrieben, als sich der Schweizer Franken gegenüber dem Euro gerade wieder aufwertete, was die sehr starke und wichtige Schweizer Exportquote beeinträchtigt.

Entwicklungstrends

Weltweit wie auch in der Schweiz werden immer mehr Lebensbereiche durch Algorithmen gesteuert. Computerprogramme sortieren Bewerber und die Kreditwürdigkeit aus. Sogar unser Gewaltpotenzial und unsere Gesundheit werden vorausschauend bewertet. Der Bürger wundert sich dann, wieso er oder sie plötzlich höhere Beiträge für etwas bezahlen soll, keine neue Hypothek mehr erhält oder eine neue interessantere Stelle nicht bekommt. Die Künstliche Intelligenz (KI) ihrerseits ermöglicht beispielsweise Robotern, aus Fehlern laufend selbst zu lernen. Frühere Systeme konnten ausschließlich gewisse vorab genau definierte Funktionen ausführen. Im rasant wachsenden China sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...