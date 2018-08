Sant'Antonino - Interroll hat, wie bereits Anfang Juli angekündigt, im ersten Halbjahr 2018 den Umsatz und das operative Ergebnis deutlich gesteigert. Der Fördertechnikspezialist hat dabei vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach Förder- und Sortieranlagen profitiert. Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen von einem anhaltenden Wachstum aus.

Interroll steigerte in den ersten sechs Monaten 2018 den Umsatz um 13,4 Prozent auf rekordhohe 240,7 Millionen Franken, wie das Tessiner Unternehmen am Freitag mitteilte. Organisch betrug das Plus 18,4 Prozent. Die operativen Ergebnisse EBIT und EBITDA erhöhten sich um 23,2 Prozent und 19,9 Prozent auf 25,3 respektive 35,5 Millionen Franken. Damit bestätigt Interroll die Anfang Juli mitgeteilten Tendenzen. ...

