Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Intesa Sanpaolo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Aldo Comi senkte zwar in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Kursziel von 3,20 auf 3,00 Euro etwa wegen niedrigerer Gewinnerwartungen infolge der jüngsten Quartalszahlen, hält die Aktien aber für attraktiv. Der Experte zeigte sich in der am Freitag vorliegenden Studie zuversichtlich, dass die italienische Bank eine Dividendenrendite von 8,5 Prozent erzielen kann. Zudem erschienen die Aktien angesichts der erwarteten Profitabilitätsverbesserungen attraktiv./mis/das

Datum der Analyse: 03.08.2018

