Der Mischkonzern Carlisle Companies (ISIN: US1423391002, NYSE: CSL) erhöht die Quartalsdividende um 8,1 Prozent auf 0,40 US-Dollar je Aktie. Damit steigert das Unternehmen die Dividende das 42. Jahr in Folge. Carlisle Companies gehört zu den so genannten Dividendenaristokraten - dies sind Unternehmen, die mindestens 25 Jahre in Folge ihre Dividende jedes Jahr erhöht haben. Anleger erhalten die Dividende am 4. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...