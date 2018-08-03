BERENBERG HEBT INTESA SANPAOLO AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 2,40 EURCFRA SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 6,00 (6,20) EUR - 'STRONG BUY'CFRA SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 38 (47) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 239 (236) PENCE - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 16,70 (16,10) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1600 (1550) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT AUF 749 (771) PENCE - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN HEBT TAKEAWAY.COM AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 71,50 (50,90) EURRBC HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 7,00 (6,75) EUR - 'SECTOR PERFORM'SOCGEN HEBT AB INBEV AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 96 (89) EURSOCGEN HEBT INTESA SANPAOLO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3,00...Den vollständigen Artikel lesen ...