Der Technologiekonzern S&T setzt das Wachstum fort. Der Umsatz erhöhte sich im 1. Halbjahr 2018 um rund 11% von 381,4 Mio. in 2017 auf 422,7 Mio. Euro und im 2. Quartal 2018 von 198,6 Mio. auf 219,0 Mio. Euro gegenüber der Vorjahresperiode. Das EBITDA steigerte sich im 1. Halbjahr 2018 auf Grund der positiven Geschäftsentwicklung und der gleichzeitig niedrigeren operativen Kosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 35% auf 36,7 Mio. Euro. Für das 2. Quartal 2018 konnte damit eine EBITDA-Verbesserung um rund 31% auf 19,6 Mio. Euro verbucht werden. Das Konzernergebnis konnte im 1. Halbjahr 2018 von 9,2 Mio. in 2017 auf 17,2 Mio. Euro und im 2. Quartal von 5,3 Mio. in 2017 auf 9,7 Mio. Euro nahezu verdoppelt werden. Der Gewinn je Aktie (nicht...

