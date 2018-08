Venezuela hat aufgrund von Misswirtschaft, Korruption und der schweren Wirtschaftskrise kaum noch Devisen. Nun will die Regierung Spekulanten das Handwerk legen.

Angesichts der schweren Wirtschaftskrise lockert die venezolanische Regierung die bislang strenge Kontrolle der Wechselkurse. In von den Behörden zugelassenen Wechselstuben sollen künftig Devisen frei gehandelt werden können, hieß es in einer am Donnerstag von der Verfassungsgebenden Versammlung gebilligten Gesetzesinitiative. Damit solle den Spekulanten das Handwerk gelegt und Venezuela ...

