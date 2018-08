DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der US-Arbeitsmarkt dürfte weiter Stärke zeigen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen für Juli mit einem Zuwachs von 190.000 zusätzlichen Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Die Handelskonflikte hätten die US-Wirtschaft bisher kaum getroffen, urteilen die Commerzbank-Ökonomen. "Auf mittlere Sicht dürfte der zunehmende Protektionismus allerdings die Wirtschaft belasten. So zeigen die regionalen Umfragen, dass die Unternehmen auf Sicht von sechs Monaten weniger bereit sind zu investieren." Bislang ließen sich am Arbeitsmarkt aber kaum Bremsspuren ausmachen. Mitte Juli waren die wöchentlichen Erstanträge auf den tiefsten Stand seit 1969 gefallen. Bei der Arbeitslosenquote könnte es einen Rückgang auf 3,9 Prozent geben, nachdem sie zuletzt leicht gestiegen war, weil sich mehr Menschen auf Jobsuche begeben hatten, kalkulieren die Commerzbank-Ökonomen. In den vergangenen zwölf Monaten betrug der durchschnittliche monatliche Stellenaufbau knapp 200.000 Personen und mit solch einem Zuwachs rechnen die Deka-Bank-Volkswirte auch im Juli. "Spannend bleibt insbesondere aus geldpolitischer Sicht die Lohndynamik." Die bis dato vorliegenden Frühindikatoren deuteten eine stabile Jahresveränderungsrate an.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +190.000 gg Vm zuvor: +213.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 4,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,19% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -46,60 Mrd USD zuvor: -43,05 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,2 1. Veröff.: 56,2 zuvor: 56,5 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,1 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.828,10 -0,01% Nikkei-225 22.507,40 -0,02% Hang-Seng-Index 27.684,96 -0,11% Kospi 2.284,45 +0,63% Shanghai-Composite 2.761,15 -0,25% S&P/ASX 200 6.232,90 -0,13%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig verändert - Der Ausverkaufsstimmung an den Börsen in Ostasien vom Vortag folgt am Freitag eine Stabilisierung auf den ermäßigten Niveaus. Unterstützend wirken dabei günstige Vorgaben der Wall Street, wo insbesondere Technologieaktien deutlich zulegten. Die Marktteilnehmer konzentrierten sich wieder mehr auf die insgesamt gut ausfallenden Unternehmensergebnisse, heißt es. Das Thema Handelsstreit schwelt als Belastungsfaktor im Hintergrund aber weiter. Der im Vergleich zum Juni gesunkene Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors lastet nicht auf den Kursen in China. Der von Caixin ermittelte Index bestätigt lediglich die bereits bekannten jüngsten leichten Schwächesignale aus der chinesischen Wirtschaft. Zu den Gewinnern gehören in Tokio Aktien von Technologieunternehmen nach gut ausgefallenen Quartalsberichten im früheren Wochenverlauf. Der Kurs des Chipherstellers Rohm zieht um 1,4 Prozent an, Sony gewinnen 0,1 und Panasonic 2,3 Prozent. Nintendo legen um weitere 0,5 Prozent zu. Bei Aktien aus dem Stahl- und aus dem Reedereisektor wirken dagegen die Sorgen vor negativen Folgen des Handelsstreits der USA mit China weiter, ebenso bei Baumschinenherstellern. Nach einem enttäuschenden Geschäftsbericht geht es für den Traktorbauer Kubota um über 8 Prozent abwärts. Toyota reagieren volatil auf die Bekanntgabe der Geschäftszahlen während des Handels. Zuletzt lag die Aktie 1 Prozent im Minus.

US-NACHBÖRSE

Für Gopro ging es auf Nasdaq.com um 3,7 Prozent nach oben. Der Actionkamerahersteller konnte seinen Quartalsverlust auf gut 37 Millionen Dollar verringern und steigerte zugleich den Umsatz auf 283 Millionen. Beides fiel besser aus als Analysten geschätzt hatten. Um gut 9 Prozent rutschte die Symantec-Aktie ab. Das auf Netzsicherheit spezialisierte Technologieunternehmen hatte mit seinem Ausblick die Erwartungen des Marktes verfehlt. Die vorgelegten Erstquartalszahlen fielen dagegen mit einem auf 63 Millionen Dollar verringerten Verlust und einem Umsatzrückgang auf 1,16 Milliarden Dollar einen Tick besser aus als erwartet. Shake Shack verloren 4,8 Prozent, nachdem der Restaurantbetreiber einen schwachen Ausblick für die flächenbereinigte Umsatzentwicklung abgegeben hatte. Das Medienunternehmen CBS verfehlte derweil die Markterwartungen beim Gewinn knapp und traf sie mit einem leicht gesteigerten Umsatz von 3,47 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente CBS 400 Millionen Dollar. CBS gaben um 1,2 Prozent nach. Take-Two Interactive Software wurden um gut 11 Prozent nach oben genommen nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Der Hersteller des populären Videospiels Grand Theft Auto erhöhte zudem seinen Ausblick. Der Kurs des Konkurrenten Activision Blizzard kam dagegen nach seinem Quartalsausweis um 0,4 Prozent zurück. Zwar konnte das Unternehmen besonders den Gewinn, aber auch den Umsatz steigern, allerdings sank die Zahl der aktiven Nutzer, nachdem Activision anders als im Vorjahresquartal mit keinem neuen Spiel auf den Markt gekommen war.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.326,16 -0,03 -7,66 2,46 S&P-500 2.827,22 0,49 13,86 5,75 Nasdaq-Comp. 7.802,69 1,24 95,40 13,03 Nasdaq-100 7.372,15 1,36 99,26 15,25 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 766 Mio 789 Mio Gewinner 1.749 1.112 Verlierer 1.197 1.857 unverändert 118 103

Fester - Der Handelsstreit zwischen den USA und China dämpfte am Donnerstag nur anfangs die Kauflaune an den US-Börsen. Dann milderten überzeugende Unternehmenszahlen die Sorgen der Anleger. Großen Anteil an der Erholung hatte die Apple-Aktie, die den zweiten Tag in Folge kräftig zulegte und 2,9 Prozent gewann. Als erstes börsennotiertes US-Unternehmen kommt Apple damit auf eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar. Tesla (+16,2 Prozent ) rutschte im zweiten Quartal zwar tiefer in die Verlustzone, verbrannte aber weniger Geld als befürchtet. Auch der Umsatz war einen Tick besser als erwartet. T-Mobile US (+4,8 Prozent) hob bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose sowohl für das Kundenwachstum als auch für das bereinigte EBITDA an. Dowdupont büßten trotz guter Zahlen 2,2 Prozent ein. Das Unternehmen sieht sich als möglichen Leidtragenden der US-Handelspolitik. Bei Fitbit (-7,9 Prozent) enttäuschte der Ausblick, während die Zweitquartalsergebnis die Erwartungen geschlagen hatten. Der Generikahersteller Teva schockte mit einem drastischen Erlöseinbruch. Die Aktie knickte um 9,5 Prozent ein. Blue Apron brachen um über 24 Prozent ein, belastet von deutlich gesunkenen Umsätzen und einer Verlustausweitung.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,66 -1,6 2,68 145,9 5 Jahre 2,86 -1,9 2,88 93,2 10 Jahre 2,99 -1,9 3,01 54,2

Die gestiegene Verunsicherung durch den Handelskonflikt stützte den als vermeintlich sicher geltenden US-Rentenmarkt. Die Zehnjahresrendite entfernte sich wieder etwas nach unten von der 3-Prozentmarke, die sie am Mittwoch nach sieben Wochen erstmals wieder erreicht hatte.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:58 % YTD EUR/USD 1,1587 +0,0% 1,1586 1,1634 -3,6% EUR/JPY 129,41 +0,0% 129,36 129,86 -4,3% EUR/GBP 0,8901 +0,0% 0,8900 0,8891 +0,1% GBP/USD 1,3018 -0,0% 1,3019 1,3085 -3,7% USD/JPY 111,68 +0,0% 111,64 111,62 -0,8% USD/KRW 1127,54 -0,2% 1129,30 1127,46 +5,6% USD/CNY 6,8709 +0,4% 6,8428 6,8260 +5,6% USD/CNH 6,8876 +0,1% 6,8821 6,8383 +5,7% USD/HKD 7,8494 -0,0% 7,8496 7,8493 +0,5% AUD/USD 0,7368 +0,0% 0,7365 0,7377 -5,8% NZD/USD 0,6732 -0,2% 0,6743 0,6768 -5,2% Bitcoin BTC/USD 7.358,59 -2,7% 7.560,06 7.688,36 -46,1%

Das britische Pfund stieg nach der Zinserhöhung der Bank of England (BoE) zunächst, fiel aber dann zurück, nachdem Notenbankgouverneur Mark Carney während der Pressekonferenz Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gedämpft hatte, indem er andeutete, dass der Brexit Einfluss auf die zukünftige Geldpolitik der BoE haben werde. Unter Umständen könnten die Zinsen auf dem aktuellen Niveau verharren oder sogar gesenkt werden, antwortete Carney auf Fragen nach dem geldpolitischen Kurs der BoE, sollte Großbritannien im März kommenden Jahres ohne ein neues Handelsabkommen abrupt aus der EU ausscheiden. Der ICE-Dollarindex stieg derweil um 0,4 Prozent - getragen von der bekräftigten Zinserhöhungspolitik der US-Notenbank. Der Euro fiel auf etwa 1,1590 Dollar nach Wechselkursen um 1,1661 am Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,96 68,96 0% 0,00 +16,7% Brent/ICE 73,35 73,45 -0,1% -0,10 +14,3%

Trotz des festeren Dollar und der Furcht vor dem Handelskonflikt, der die Nachfrage nach Erdöl beschneiden könnte, erholten sich die Ölpreise von ihren jüngsten Verlusten. Sie profitierten davon, dass die Vorräte im zentralen US-Öllager in Cushing etwas abgenommen haben. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 68,96 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 1,5 Prozent auf 73,45 Dollar. Zuvor waren die Preise auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gefallen, nachdem das US-Energieministerium am Mittwoch überraschend einen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hatte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.207,26 1.207,90 -0,1% -0,64 -7,3% Silber (Spot) 15,30 15,32 -0,1% -0,02 -9,7% Platin (Spot) 823,50 824,00 -0,1% -0,50 -11,4% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,3% -0,01 -18,3%

Die Mischung aus festerem Dollar, dem bestätigten Zinserhöhungskurs der US-Notenbank und der Erholung an den Aktienmärkten drückte den Goldpreis auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Die Feinunze verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 1.209 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 7,75 Prozent gelassen.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Der australische Einzelhandelsumsatz ist im zweiten Quartal um 1,2 Prozent gestiegen, stärker als mit 0,8 Prozent geschätzt.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor verringerte sich auf 52,8 (Juni: 53,9) Punkte.

CLOUD-GESCHÄFT

Im Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen hat Microsoft seinen Rückstand auf Marktführer Amazon verkürzt. Der Softwarekonzern habe seinen Marktanteil im Geschäft mit Cloud-Infrastrukturdiensten im vergangenen Jahr fast verdoppelt, so das Marktforschungsunternehmen Gartner. Amazon Web Services hält zwar mit einem Umsatz von 12,2 Milliarden US-Dollar 2017 eine dominante Marktposition, der Marktanteil sank jedoch auf 51,8 von 53,7 Prozent im Vorjahr. Microsoft übertraf im Bereich Infrastucture-as-a-Service (IaaS) die Marke von 3,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 98,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Marktanteil legte auf 13,3 von 8,7 Prozent zu. Unter den weiteren großen Anbietern waren laut Gartner Alibaba, Google und IBM.

AIG

hat im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 937 Millionen US-Dollar erzielt, ein Rückgang um 17 Prozent, bedingt durch Restrukturierungskosten von 200 Millionen Dollar vor Steuern. Damit verfehlte AIG die Analystenerwartungen.

CR BEER

Der Brauereikonzern Heineken verkauft seine China-Aktivitäten an den lokalen Wettbewerber China Resources Beer (CR Beer). Der Kaufpreis beläuft sich auf 2,4 Milliarden Hongkong-Dollar, umgerechnet 260 Millionen Euro. Zusätzlich erhalten die Niederländer aber eine Minderheitsbeteiligung.

TOYOTA

hat den Absatzrückgang in den USA mit Verkaufserfolgen in Europa und Asien wieder gutmachen können. Der Nettogewinn im ersten Geschäftsquartal per Ende Juni stieg deshalb um 7,2 Prozent auf 657,3 Milliarden Yen, umgerechnet gut 5 Milliarden Euro. Die operative Marge legte auf 8,9 von 8,7 Prozent zu. In Nordamerika ging der operative Gewinn auf 78,3 von 88,8 Milliarden Yen zurück. Den Konzernumsatz steigerte Toyota auf 7,36 von 7 Billionen Yen.

