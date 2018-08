Tesla überrascht und explodiert - wohin geht die Reise jetzt?

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atTesla, Inc. entwickelt, produziert und verkauft Elektrofahrzeuge international.Das Unternehmen hat am 02. Juli die Quartalsergebnisse veröffentlicht und auch wenn diese weiterhin im negativen Bereich waren, kam es zu einem Gap nach oben. Die Aktie kletterte gestern den ganzen Handelstag von 322,99 USD bis fast 350 USD. Das ist ein Beispiel dafür, dass solche Gaps nie kalkulierbar sind und im Vorfeld die Reaktion auf solche Zahlen meist völlig unklar ist.Der Abwärtstrend ist somit gebrochen, und das Hoch bei 329 USD konnte nicht als Widerstand halten.Chart vom 02.08.2018249,50 USDDie spannende Frage ist: „Kann man zu diesem Zeitpunkt einsteigen und wenn ja – long oder short“? Derzeit ist nach so einer großen Bewegung die weitere Richtung vorerst unklar. Alles was uns das Chartbild zeigt ist, dass der Abwärtstrend gebrochen wurde. An der Stelle haben wir aber keinen neuen Aufwärtstrend, sowie keine guten Support und Widerstandszonen, an denen wir das Risiko festhalten können. Folgend ist vorerst Geduld gefragt, bis sich ein neuer Trend etabliert und bis ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis vorhanden ist.Wenn man aber unbedingt ein Stück vom Kuchen haben möchte, wären kurzfristige Trades möglich. Diese werden am selben Tag geschlossen (Day Trading) und man fokussiert sich auf das Chartbild des aktuellen Tages. Am besten funktionieren solchen Strategien in Verbindung mit Quartalszahlen, da solche News viel Momentum mit sich bringen. In unserem Chat von ratgeberGELD.at werden solche Setups täglich gehandelt.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at