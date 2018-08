Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 161,47 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,43 Prozent. In den südeuropäischen Ländern Italien, Spanien und Portugal stiegen dagegen die Renditen.

Am Freitag stehen sowohl in Europa als auch in den USA wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Diesseits des Atlantiks wird mit dem Einkaufsmanagerindex eine Umfrage unter Dienstleistern veröffentlicht. In den Vereinigten Staaten gibt die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht bekannt. Der Jobmarkt dürfte sich erneut in sehr guter Verfassung präsentierten, erwarten Fachleute./bgf/fba

