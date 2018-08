Der amerikanische Versicherer AIG International Group Inc. (ISIN: US0268747849, NYSE: AIG) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 32 US-Cents je Aktie, wie am Donnerstag veröffentlicht wurde. Im September 2013 wurde erstmals nach der Rettung durch den amerikanischen Staat wieder eine vierteljährliche Dividende ausgeschüttet (10 US-Cents). Im August 2015 erfolgte eine Anhebung um 124 Prozent auf den aktuellen Betrag. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...