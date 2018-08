Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber dürfte im Zeitraum 2018 bis 2020 ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum (Ebitda) von 15 Prozent verzeichnen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Da sich die Aktie in diesem Jahr aber bereits deutlich überdurchschnittlich entwickelt habe, mangele es nun an Kurstreibern./edh/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

