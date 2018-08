Der Versicherungskonzern American International Group hat im zweiten Quartal wesentlich weniger verdient als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Überschuss fiel in den drei Monaten um 17 % auf 937 Mio. $. Vor allem im Schadenversicherungsgeschäft musste man Einbußen hinnehmen. Auch ein Restrukturierungsaufwand von 200 Mio. $ knabberte am Gewinn.



AIG war einst der größte Versicherer der Welt. Nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers 2008 geriet auch AIG in Schieflage und wurde von der US-Regierung mit 182 Mrd. $ an Steuergeldern vor dem Aus gerettet. Das Geld hat das Unternehmen aber inzwischen zurückgezahlt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info