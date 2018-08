Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 28,70 auf 28,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Industriekonzerns habe kaum Auswirkungen auf seine Einschätzung der Aktien gehabt, schrieb Analyst Christian Georges in einer am Freitag vorliegenden Studie. So seien viele der Verluste im Bereich Industrial Solutions wohl einmaliger Natur. Zudem setze er eine höhere Bewertung für das Aufzuggeschäft an, was für einen gewissen Ausgleich sorge./mis/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007500001