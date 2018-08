Neue NVMe 3016-Vorrichtung bietet anpassungsfähigsten und programmierbarsten Controller für Enterprise- und Cloud-Workloads



Aliso Viejo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Microsemi Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Microchip Technology Inc. (Nasdaq: MCHP), meldete heute, dass Frühkunden nun die Gelegenheit dazu haben werden, den neuen Flashtec NVMe 3016 Gen 4 PCIe-Controller des Unternehmens kennenzulernen. Als branchenweit erster Enterprise-Controller seiner Art adressiert der NVMe 3016 den Marktbedarf an extrem zuverlässigen, leistungsstarken PCIe Gen 4 NVMe Solid State-Laufwerken (SSDs) und ist zu einer Durchsatzleistung von mehr als 8 GB pro Sekunde und über zwei Millionen IOPS in der Lage.



Das Gerät bietet End-to-End-Enterprise-Class-Datenintegrität, die mit hoher Zuverlässigkeit und außerordentlich starken RAID und ECC überzeugt, um Triple Cell (TLC)- und Quad Cell (QLC)- NAND-Technologien der nächsten Generation zu unterstützen, die auf Speicher- und Endpoint-Märkte mit hocher Wachstumsrate ausgerichtet sind wie unter anderem Datenzentrum, Server und Storage. Flexibilität und Programmierbarkeit bieten Nutzern die Möglichkeit, ihre eigenen SSD-Lösungen individuell für zahlreiche Anwendungen einschließlich NVMe, Key Value- und Open Channel-SSDs zu optimieren, während das programmierbare Flash Channel Controller-Interface Kunden Schutz in Hinblick auf mehrere NAND-Technologie-Generationen bietet.



"Wir freuen uns, unseren neuen Flashtec NVMe 3016-Controller vorstellen zu dürfen, der leistungsstarke Next-Gen-PCIe Gen 4 NVMe SSDs möglich werden lässt", erklärte Pete Hazen, Vizepräsident des Geschäftsbereichs Data Center Solutions bei Microsemi. "Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um branchenführende Lösungen bereitzustellen, die auf unserer hochflexiblen und programmierbaren Controller-Plattform basieren. Gleichzeitig möchten wir durch unsere architektonischen Mittel und Werkzeuge für Firmware-Entwicklung und Support für verkürzte Produkteinführungszeiten sorgen."



Microsemis Flashtec NVMe 3016-Controller unterstützt "Best-in-Class"-Enterprise-Funktionen, die das NVMe 1.3-Protokoll in punkto Sicherheit, Datenverschlüsselung, Virtualisierung und Hochverfügbarkeitssupport auf den neuesten Stand bringen. PCIe Gen 4 NVMe SSDs-Fast Design ist mit Tools zur Beschleunigung des Entwicklungsprozesses von Flashtec-Firmware einschließlich eines architektonischen Simulators für die siliziumunabhängige Entwicklung und Fehlerbehebung von Firmware ausgestattet. Als Flashtec Enterprise NVMe-Controller der dritten Generation dient der NVMe 3016-Controller Nutzern dazu, zuvor entwickelte Firmware auf Geräten früherer Generationen anwenden zu können und verfügt über Evaluation-Boards sowie ein zusätzliches Software-Entwicklungspaket (SDK).



Microsemis Flashtec NVMe 3016 ist Teil einer vollständigen End-to-End-Speicherinfrastrukturlösung sowie Endpoint-Lösungen für PCIe Gen 4.



Produktverfügbarkeit



Der Flashtec NVMe 3016 Gen 4-Controller, Evaluation-Boards, Firmware und Treiber stehen einem ausgewählten Kundenkreis zum Testen zur Verfügung. Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte sales.support@microsemi.com.



Informationen zu Microsemi



Microsemi Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Microchip Technology, Inc. (Nasdaq: MCHP), bietet ein umfangreiches Portfolio an Halbleiter- und Systemlösungen für Raumfahrt und Verteidigung, Kommunikation sowie Datenzentrums- und Industriemärkte. Die Produktpalette umfasst leistungsstarke und strahlungsfeste analoge integrierte Mixed-Signal-Schaltungen, FPGAs, SoCs und ASICs; Power-Management-Produkte; Zeitgebungs- und Synchronisierungseinrichtungen sowie zeitgenaue Lösungen, die den weltweiten Standard für Zeitlösungen setzen; Sprachverarbeitungsvorrichtungen; RF-Lösungen; diskrekte Bauelemente; Enterprise-Storage- und Kommunikationslösungen, Sicherheitstechnologien und skalierbare, eingriffsgesicherte Produkte; Ethernet-Lösungen; Power-over-Ethernet ICs und Midspans sowie maßgeschneiderte Funktionen und Dienste. Microsemi hat seinen Hauptsitz in Aliso Viejo, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.microsemi.com.



Microsemi sowie das Unternehmenslogo sind eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken der Microsemi Corporation und/oder ihrer Partnerunternehmen. Fremde Handelsmarken und Dienstleistungsmarken, die erwähnt wurden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



