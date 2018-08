Zürich - Die Angebotsmieten sind im vergangenen Monat um 0,8 Prozent günstiger geworden - damit wird der starke Preisanstieg vom Juni korrigiert. Dies zeigen die aktuellen Zahlen des Swiss Real Estate Offer Index. Die Preise für Wohneigentum sind erneut nur leicht gesunken.

Der Juli bringt bei den Mietpreisen ein Minus von 0,8 Prozent, wie der von ImmoScout24 in Zusammenarbeit mit dem Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI AG erhobene Swiss Real Estate Offer Index zeigt. Damit kehren die Angebotsmieten nach dem starken Preisanstieg im Juni zur Normalität zurück. «Es scheint, als hätte der Hauptumzugstermin per Ende Juni einen starken Einfluss gehabt», kommentiert Martin Waeber, Director ImmoScout24, die aktuelle Entwicklung. Die Angebotsmieten befinden sich damit wieder auf dem Ausgangsniveau vom März dieses Jahres. Auch der Blick auf die vergangenen zwölf Monate zeigt mit einem Plus von 0,3 Prozent eher eine Seitwärtsbewegung im Mietsektor, wenn auch mit durchaus abweichenden Ausschlägen.

100 m2 im Schnitt für 2190 Franken



