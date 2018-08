Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Die Eckdaten des Börsenbetreibers hätten seine Prognosen übertroffen und seien in allen Sparten stark ausgefallen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohe Bewertung der Aktie sei gerechtfertigt./edh/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-08-03/09:13

ISIN: GB00B0SWJX34