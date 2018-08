BERLIN (Dow Jones)--Das Beinahe-Zerwürfnis zwischen CDU und CSU lässt die Wähler zweifeln. Im ARD-Deutschlandtrend fiel die Union um 1 Prozentpunkt auf 29 Prozent und damit auf den schwächsten jemals gemessenen Wert in dieser Umfrage. Die AfD gewinnt hingegen 1 Punkt hinzu und erreicht den Höchstwert von 17 Prozent. Die SPD liegt unverändert bei 18 Prozent.

Union und SPD würden damit zusammen nur noch 47 Prozent erzielen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das schwache Abschneiden der Koalitionsparteien hängt mit der enttäuschenden Regierungsarbeit zusammen, die eine große Mehrheit der Wähler ausgemacht haben will. Drei Viertel sind weniger beziehungsweise gar nicht zufrieden. Nur ein Viertel glaubt die Führung des Landes bei Schwarz-Rot in guten Händen.

In der Liste der beliebten Politiker hat Außenminister Heiko Maas (SPD) deutlich an Zustimmung gewonnen: 48 Prozent der Bürger sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden. Das entspricht einem Plus von 8 Punkten im Vergleich zum Juli. Mit der Arbeit von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sind 46 Prozent einverstanden, 2 Prozentpunkte mehr als zuvor.

Auf dem dritten Platz folgt Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die ebenfalls auf 46 Prozent kommt und damit 2 Punkte eingebüßt hat. Mit einer Zustimmung von nur 27 Prozent bleibt Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer im Keller stecken.

