Nach dem am Dienstag angekündigten Aus der forcierten Synaptics-Akquirierung will sich der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor nun offenbar auf kleinere Übernahmen konzentrieren. Dies teilte die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mit.

Demnach habe der Dialog-CEO Jalal Bagherli im Rahmen der Quartalszahlenveröffentlichung gesagt, dass es darum gehe, etwas zu finden, wo Dialog seine DNA einbringen könne. Den gescheiterten Deal mit Synaptics begründete der Firmenchef damit, dass nicht ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...