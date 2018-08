Coinbase nimmt ab sofort Zahlungen in Pfund Sterling (GBP) entgegen. Kunden in Großbritannien können nun Einzahlungen in Britischen Pfund tätigen sowie Gelder wieder abheben. Damit soll auch britischen Kunden ein leichterer Marktzugang ermöglicht werden. Dies ist ein neuer Meilenstein für Coinbase in Großbritannien. Traditionell mussten Kunden, die die Dienste der Börse in dem Land nutzten, mit einem langsamen und umständlichen Prozess fertig werden, was in hoheh Gebühren und langsamer Transaktionsgeschwindigkeit ...

