Seit 2015 sind die Mieten für Studenten-WGs bundesweit um durchschnittlich zwölf Prozent gestiegen. Wir haben uns die Mietpreise in 75 Uni- und Hochschulstädten genauer angesehen.

Das Abitur ist geschafft, das Studium lockt. Für mehr als 400.000 junge Menschen beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt. Doch bevor es zur Erstsemesterparty geht, will eine große Hürde genommen werden: Eine Studentenwohnung muss her. Kein leichtes Unterfangen, wenn Tausende gleichzeitig mit der Wohnungssuche beginnen - und oft auch kein billiges Vergnügen. Der bald zehn Jahre andauernde Immobilienboom in Deutschland ging am Mietmarkt für Studenten nicht spurlos vorüber.

Das Maklerunternehmen Homeday hat für die WirtschaftsWoche die 75 wichtigsten Uni- und Hochschulstädte in Deutschland unter die Lupe genommen und die Mietpreise (Kaltmiete, ohne Nebenkosten) mit denen von 2015 verglichen. Datenbasis waren dabei zehn Millionen konkrete Wohnungsangebote der vergangenen Jahre sowie zahlreiche weitere relevante Merkmale, etwa zur Lage, Anbindung oder Uni-Nähe.

Die erste Erkenntnis der Auswertung: Im Durchschnitt sind die Mieten für WG-taugliche Wohnungen in den vergangenen drei Jahren um zwölf Prozent gestiegen.Alle Ergebnisse im Überblick

Die Entwicklung verläuft natürlich nicht überall gleich. Besonders drastisch fielen die Mieterhöhungen in beliebten Uni-Städten wie München, Berlin, Stuttgart oder Passau aus. Hier kletterten die Mietpreise für Studenten-WGs seit 2015 sogar um mehr als 20 Prozent. Keine einzige der untersuchten 75 Städte verzeichnete einen Rückgang der Mieten. Die geringste Mietsteigerung wiesen die Hochschulstandorte Jena, Chemnitz, Greifswald, Senftenberg und Saarbrücken auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...