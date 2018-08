Nachdem wir uns vor wenigen Tagen bereits angesehen haben, worauf es bei den aktuellen Zahlen des Premium-Autobauers BMW (WKN: 519000) ankommen könnte, wird es nun Zeit, Bilanz zu ziehen. Am 02.08.2018 gewährten die Münchener uns nämlich einen Einblick in die Zahlen. So viel vorweg: Auch BMW patzte, ähnlich wie sein bitterster Konkurrent aus Stuttgart, Daimler. Aber jetzt geht es im Folgenden ans Eingemachte. Die Zahlen im Foolishen Überblick Am auffälligsten dürfte im zweiten Quartal wohl gewesen sein, dass BMW einen erheblichen Rückgang beim Ergebnis vor Steuern zu verkraften hat. Um rund 6 % im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...