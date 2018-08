Das Medienunternehmen ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777) hat am 02.08.2018 Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 präsentiert. Ich habe schon mehrfach auf die strukturellen Probleme des in erster Linie klassischen TV-Anbieters hingewiesen und ich glaube, dass sich diese inzwischen auch im Zahlenwerk bemerkbar machen. Schauen wir uns das Ganze daher nun am besten einmal angesichts der frischen Zahlen an: Zahlen, Daten, Fakten Bei einem ersten Blick auf das Zahlenwerk fällt zunächst auf, dass ProSiebenSat.1 Media beim Umsatz auf die Bremse treten musste. Standen im Vorjahr zum Ende des ersten Halbjahres noch Erlöse von 1,872 Milliarden Euro in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...