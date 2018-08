Auf der Achema zeigte der Hersteller das Bodenrührwerk in einem vier Meter hohen Mischtank. Im gleichen Tank wurde der Mischer mit Begasungsmischwerk und -elementen gezeigt. Der Magitator ist ein Mischer mit magnetgekuppeltem Antrieb. Mit dem Mischer zielt der Hersteller auf Anwendungen, in denen hohe Sicherheits- und Hygienestandards in der chemischen und Nahrungsmittel-Industrie erfüllt werden müssen. Die Konstruktion sorgt dafür, dass keine Kontamination oder Leckage entsteht ...

