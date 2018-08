Teva Pharmaceutical: Bären im Vorteil!

Das Pharmaunternehmen Teva Pharmaceutical Industries gilt als Weltmarktführer bei Generika und ließ sich gestern in die Bücher schauen. Für das zweite Quartal berichtete die Geschäftsführung einen Umsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar nach 5,7 Milliarden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zu diesem Rückgang beigetragen hat vor allem ein Konkurrenzprodukt zu einem der Bestseller-Medikamente und der generelle Preisverfall bei den Generika. Insgesamt belief sich der Unternehmensverlust auf deutlich geringere 241 Millionen US-Dollar nach 6,04 Milliarden vor einem Jahr. Die Umsatzziele für dieses Jahr wurden gestern vom Unternehmen als realistisch angesehen und bestätigt.

Kampf zwischen Bullen und Bären bei Jungheinrich! Unsere aktuelle Analyse lesen Sie hier

An der Börse kamen diese Nachrichten allerdings weniger gut an. Über 9% verbilligten sich die Aktien und sorgten für eine Eintrübung im zuletzt eher bullischen Chartbild.

Der gestrige Schlusskurs lag an einer untergeordneten Unterstützungszone. Diese besteht aus einer horizontalen Linie und dem 38%-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung. Im Wochenchart konnte eine wichtige aufsteigende Trendlinie noch gehalten werden. Es bleibt spannend, ob sich dies auch nach dem heutigen Freitag so bleibt.

Falls die Bären jetzt wieder die Oberhand gewinnen, richtet sich der Blick auf die 200-Tagelinie bei aktuell $19,05. Die Bullen haben zunächst die entstandene offene Kurslücke bei $23,34 vor sich und darüber hinaus einige weitere wichtige Widerstände (siehe Tageschart).

Markus Janssen

