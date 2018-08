Die Commerzbank hat Deutsche Post mit "Hold" und einem Kursziel von 32 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Er habe habe die Bewertung der Aktien nach der Gewinnwarnung vom Juni angepasst, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Druck auf die Gewinnmargen dürfte andauern. Daher glaube er vorerst nicht, dass der Logistikkonzern das Ziel eines operativen Gewinns (Ebit) von 5 Milliarden Euro im Jahr 2020 erreichen werde./mis/zb Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-08-03/09:36

ISIN: DE0005552004