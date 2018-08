Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal von 236 auf 239 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk der britischen Bank habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst David Lock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die für das zweite Halbjahr in Aussicht gestellten Kostensteigerungen dürften die Ergebnisse im kommenden Jahr aber nicht tangieren./edh/zb Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-08-03/09:37

ISIN: GB0031348658