Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW nach den Quartalszahlen von 115 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autokonzern habe trotz aller Probleme in der Branche erneut gute Zahlen vorgelegt, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Risiken durch den Handelsstreit seien vollständig eingepreist. Das neue Kursziel resultiere aus geringfügigen Veränderungen ihrer Schätzungen./mf/das

Datum der Analyse: 03.08.2018

